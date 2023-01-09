أحمد موسى: العبوات الغذائية التي توزعها القوات المسلحة تحتوي على سلع فرز أول

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتكليف القيادة العامة للقوات المسلحة، هيئة الإمداد والتموين، لإعداد وتجهيز وتعبئة 3 ملايين عبوة غذائية، وتوزيعها على المواطنين بنصف الثمن، للمساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين: «حاجة متميزة جدًا، وعلى أعلى مستوى من الدولة، والسلع فرز أول، هذا جيشك العظيم يا شعب مصر العظيم، يوفر تلك الكراتين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي».



وأضاف أن الرئيس وجه القوات المسلحة بالعمل وتجهيز الكراتين، وتحميلها على شاحنات وقطارات ووسائل نقل ثقيلة، تمهيدًا لتوزيعها في مختلف مناطق الجمهورية والمحافظات.



وذكر أن التوجيهات الرئاسية بمثابة تحية إعزاز وتقدير للشعب المصري، قائلًا إن الكارتونة تحتوي على سلع فرز أول، وتتسم بأعلى جودة موجودة؛ لمواجهة الممارسات الاحتكارية.



وأشار إلى أن السيارات محملة بالخضر والفاكهة والمجمدات والمعلبات والبيض واللحوم الطازجة، مؤكدًا أن طرح 3 ملايين كارتونة رقم كبير، لمواجهة غلاء الأسعار، والمشكلات التي تشهدها مصر في الوقت الراهن، وكذلك استغلال بعض التجار.



وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، تكليفها إلى هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، لإعداد وتجهيز وتعبئة 3 ملايين عبوة غذائية وتوزيعها على المواطنين بنصف الثمن، للمساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية.



ويأتي التكليف، تنفيذًا لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة.