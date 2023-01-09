هونج كونج تستقبل نحو 43 ألف وافد خلال الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات إدارة الهجرة في هونج كونج، أن صافي عدد الوافدين إلى هونج كونج بلغ 42964 راكبا عن طريق الجو والبر والبحر في الأسبوع المنتهي في 8 يناير، مقارنة بصافي 5051 حالة مغادرة قبل عام.

ويتم حساب صافي عدد الوافدين على أنه عدد الوافدين مطروحا منه عدد المغادرين.

وكشفت البيانات أن صافي عدد الوافدين بلغ 52716 راكبا حتى الآن هذا العام، مقارنة بصافي 4382 حالة مغادرة بحلول هذا الوقت من العام الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفيما يتعلق بالمقيمين في هونج كونج، بلغ صافي عدد الوافدين 46861 راكبا الأسبوع الماضي، مقارنة بصافي 4576 حالة مغادرة قبل عام.

ووصل صافي عدد المقيمين في هونج كونج الوافدين إلى 58669 راكبا حتى الآن هذا العام، مقارنة بصافي 3772 مغادرا بحلول هذا الوقت من العام الماضي.