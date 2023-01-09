دنيا سمير غانم تبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني نهاية يناير

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تبدأ الفنانة دنيا سمير غانم تصوير مسلسلها الجديد نهاية شهر يناير الجاري، والذي تخوض من خلاله ماراثون دراما رمضان المقبل.

وأكمل المخرج إسلام خيري كافة الاستعدادت قبل دخول البلاتوه، حيث اختار البدء بتصوير المشاهد الداخلية، قبل الانطلاق نحو المشاهد الخارجية، وكذلك انتهى من اختيار فريق العمل بنسبة كبيرة.

وانضم لفريق العمل الفنانين سيد رجب ومحمد سلام، وجار ترشيح بقية أبطال العمل والتعاقد معهم خلال الأيام المقبلة.

ويمثل العمل عودة لدنيا سمير غانم للمنافسة الدرامية منذ آخر أعمالها "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته الرحل سمير غانم، هشام ماجد، محمد سلام، إلى جانب بيومى فؤاد، شيماء سيف.

كما يعد المسلسل التعاون الثاني بين دنيا سمير غانم وإسلام خيري بعد الجزء الأول من مسلسل "الكبير".