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تراجع شعبية الأمير هاري في بريطانيا لأدنى مستوى على الإطلاق

لندن - د ب ا
نشر في: الإثنين 9 يناير 2023 - 3:11 م | آخر تحديث: الإثنين 9 يناير 2023 - 3:11 م

خلص استطلاع جديد إلى تراجع شعبية الأمير هاري لأدنى مستوى على الإطلاق في بريطانيا، بعد حديثه عن الأسرة المالكة في كتابه المقبل.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن استطلاع يوجوف أظهر أن نحو ثلثي البريطانيين (64%) لديهم رأي سلبي بشأن هاري، مقارنة بـ58% في مايو الماضي، في حين ينظر له الربع (26%) بصورة إيجابية.

وتأتي هذه النتائج قبل صدور كتاب "سبير (البديل)" لهاري غدا الثلاثاء، الذي أثار ضجة، عقب أن قال هاري إن شقيقه الأمير ويليام قام بالاعتداء عليه جسديا.

وبلغ صافي شعبية هاري بين البريطانيين أدنى مستوى على الإطلاق يقدر بـ سالب 38، وزوجته ميجان حصلت على سالب 42.

وقد شمل الاستطلاع 1693 شخصا في المملكة المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي.


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