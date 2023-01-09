أرامكو السعودية: مجمع الملك سلمان سيسهم بـ17 مليار دولار بالناتج المحلي

أعلن النائب التنفيذي لرئيس الخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد عبدالرحمن السعدي، اليوم الأحد، إن مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية سيضيف مزيدًا من القيمة الاقتصادية التي تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن المجمع سيسهم بـ17 مليار دولار بالناتج المحلي السعودي.

وأوضح السعدي،أن أعمال البنية التحتية للمجمع حظيت بدعم كبير من الدولة بما يقرب من 8ر3 مليارات دولار، مشيراُ إلى أن العوائد الاستثمارية من المشروع كبيرة، ومن المتوقع أن يُسهم بأكثر من 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الأحد.

كما توقع السعدي أن يساعد المجمع في الحدّ من واردات المعدات والخدمات البحرية بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار، وقد يوفر المجمع العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بحلول 2030.

وأشار إلى أن المجمع سيكون في حال اكتماله، أحد أكبر المنشآت البحرية كاملة الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يتوسع بمنتجات المملكة إلى أسواق أكبر وتلبية طلباتها في هذا القطاع الحيوي.

ويعزز المجمع الجهود الوطنية لإرساء قواعد صناعة جديدة في المملكة، ودعم المحتوى الوطني، ورفد الاقتصاد السعودي بمورد جديد، وتوفير الآلاف من فرص العمل الجديدة والمستدامة للمواطنين السعوديين.

وأضاف أن أعمال مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية تصب في دعم الصناعة الوطنية وتوطين تقنياتها، ويسهم في تلبية احتياجات بناء الحفارات البحرية للنفط والغاز، والمنصات البحرية وسفن الدعم البحري، وناقلات النفط الخام العملاقة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المعدات البحرية والسفن التجارية، بالإضافة لإمكانية توفير أعمال الصيانة والترميم لجميع هذه المنتجات.

وأفاد أن الأكاديمية الوطنية للصناعات البحرية، طورت برنامجًا لمدة عامين يوفر عددًا من التخصصات في مجال الصناعات البحرية، والتحق فيها نحو 2000 متدرب سعودي حتى الآن، وسيسهم في تدريب وصقل المواهب الشابة وتهيئتها لمستقبل قطاع الصناعات البحرية في المملكة.

وأوضح السعدي أن الأكاديمية تستهدف تدريب ما يقرب من 15 ألف من الفنيين السعوديين، بالإضافة إلى عديدٍ من خريجي الجامعات في مجالات هندسة التصميم والإنتاج، كما تسعى أيضًا إلى تمكين المرأة في الصناعات البحرية في أقسام الهندسة، والسلامة، وتطوير الأعمال، والمالية، وتقنية المعلومات.