المدعون في مقتل محامي كرداسة: لو كل محامي خسر قضية تعرض للقتل لما عاشت المهنة

نظرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل المحامي بنداري حمدي بطلق ناري داخل مكتبه بمنطقة كرداسة.

وطالب المدعون بالحق المدني يتقدمهم نقيب محامي شمال الجيزة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم والتي تصل إلى الإعدام، مستندين بذلك إلى اعتراف المتهم بالتحقيقات وأمام المحكمة، وكذلك المحاكاة التصويرية لارتكاب الجريمة أمام النيابة العامة وأقوال شهود الإثبات والتقارير الفنية.

وقال المدعون بالحق المدني، أمام المحكمة: "لو كل محامي خسر قضية هيتعرض للقتل، لا يمكن أن نحيا ونعمل ولا تعيش هذه المهنة".

وتابع المدعون بالحق المدني: "ما ذنب الطفل الصغير نجل المجني عليه الذي ولد بعد مقتل أبيه بـ 10 أيام، وما ذنبه في أن يُحرم من رؤيته.. اليوم حضر أبناء المجني عليه الثلاثة ليشكوا إليكم ضعف حيلتهم في مواجهة الحياة".

وأضافوا: "المتهم مجرم خطير ارتكب جريمة بها نوع من التعالي والتباهي أمام أهالي المنطقة، فكمية الذخيرة التي كانت معه يوم الواقعة 250 طلقة، لا نعلم كيف تُرك طوال هذه المدة".

ومن جهته، طالب دفاع المتهم سماع جميع شهود الإثبات، كما طلب ضم عدد من القضايا.

وفي بداية الجلسة واجهت المحكمة للمتهم بما نسب إليه من اتهامات بقتل المحامي، فاعترف بارتكاب الواقعة وحيازة السلاح الناري وقتل المجني عليه، قائلًا: "أيوة أنا قتلته".

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة في واقعة قتل محامي كرداسة أن المتهم "م.ف"، 33 سنة، يعمل كهربائي سيارات ويقطن بمنطقة أبو رواش، تعمد قتل المجني عليه بنداري حمدي مع سبق الإصرار والترصد لاعتقاده تواطؤ المجني عليه مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم اختمر في ذهنه الانتقام من المتهم بقتله، حيث بيت النية وعقد العزم على إنهاء حياة المجني عليه، واستخدم في ذلك بندقية آلية، وذخائر لنفس السلاح، وحضر إلى مكان عمله داخل مكتب المحاماة الخاص به، وانهال عليه بإطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن الإصابات بالطلاقات النارية المذكورة بتقرير الصفة التشريحية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم إحراز سلاح آلي وطلاقات نارية التي تستخدم البندقية الآلية.