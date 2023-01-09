هوكى الزمالك يتوج بلقب البطولة العربية بعد الفوز على الريان القطري

حقق فريق الهوكى ميدان بنادى الزمالك إنجازا غير مسبوق عبر تاريخه حيث توج اليوم بلقب البطولة العربيه عقب فوزه على فريق” الريان القطري” فى المباراه النهائيه التى جمعت بينهما ، والتى أقيمت بالمملكه العربيه السعوديه فى الفتره من 5 وحتى 9 من يناير الجارى.

وقد حسم الفريق فوزه اليوم بضربات الجزاء ، وقد أحرز الأهداف أحمد عبد البارى كابتن الفريق و جينيد منظور و أبو بكر طارق .

كما حصل حارس مرمى الفريق اللاعب” كريم فرحات ” بجائزة أفضل حارس فى البطولة لما قدمه من أداء متميز خلال جميع المباريات .

ويذكر أن الفريق فاز جميع مبارياته خلال منافسات البطولة حيث حقق الفوز على أندية ” نقى السعودى و نجد السعودى و الجيل الكويتى و صقور نجد السعودى وأساطير العرب ورواد عمان “

وأعرب أحمد فاروق السيد رئيس جهاز الهوكي ميدان بنادى الزمالك عن مدى فخره وسعادته بالفوز بالبطولة بعد إصرار وجهد من الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين ، واضاف أنه تم تكثيف التدريبات تمهيدا للمشاركه بالبطولة وتحقيق أفضل النتائج ، ووجه السيد الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لدعمه للفريق ماديا ومعنويا ، كما أضاف أن أسرة الهوكى ميدان تهدى هذا الإنجاز لجماهير القلعه البيضاء .

ويقود جهاز الهوكي ميدان بنادى الزمالك أحمد فاروق السيد رئيسا للجهاز و سيد عبد الوهاب مديرا فنيا و يوسف محمد مدربا و اللواء معتز عامر مديرا ادرايا.