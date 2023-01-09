 هوكى الزمالك يتوج بلقب البطولة العربية بعد الفوز على الريان القطري - بوابة الشروق
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هوكى الزمالك يتوج بلقب البطولة العربية بعد الفوز على الريان القطري

علي البحيري
نشر في: الإثنين 9 يناير 2023 - 9:49 م | آخر تحديث: الإثنين 9 يناير 2023 - 9:50 م

حقق فريق الهوكى ميدان بنادى الزمالك إنجازا غير مسبوق عبر تاريخه حيث توج اليوم بلقب البطولة العربيه عقب فوزه على فريق” الريان القطري” فى المباراه النهائيه التى جمعت بينهما ، والتى أقيمت بالمملكه العربيه السعوديه فى الفتره من 5 وحتى 9 من يناير الجارى.

وقد حسم الفريق فوزه اليوم بضربات الجزاء ، وقد أحرز الأهداف أحمد عبد البارى كابتن الفريق و جينيد منظور و أبو بكر طارق .

كما حصل حارس مرمى الفريق اللاعب” كريم فرحات ” بجائزة أفضل حارس فى البطولة لما قدمه من أداء متميز خلال جميع المباريات .

ويذكر أن الفريق فاز جميع مبارياته خلال منافسات البطولة حيث حقق الفوز على أندية ” نقى السعودى و نجد السعودى و الجيل الكويتى و صقور نجد السعودى وأساطير العرب ورواد عمان “

وأعرب أحمد فاروق السيد رئيس جهاز الهوكي ميدان بنادى الزمالك عن مدى فخره وسعادته بالفوز بالبطولة بعد إصرار وجهد من الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين ، واضاف أنه تم تكثيف التدريبات تمهيدا للمشاركه بالبطولة وتحقيق أفضل النتائج ، ووجه السيد الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لدعمه للفريق ماديا ومعنويا ، كما أضاف أن أسرة الهوكى ميدان تهدى هذا الإنجاز لجماهير القلعه البيضاء .

ويقود جهاز الهوكي ميدان بنادى الزمالك أحمد فاروق السيد رئيسا للجهاز و سيد عبد الوهاب مديرا فنيا و يوسف محمد مدربا و اللواء معتز عامر مديرا ادرايا.


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