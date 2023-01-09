إقالة المسؤول عن مراقبة بيانات إجمالي الناتج المحلي في وكالة الإحصاء التركية

قالت مصادر مطلعة إن وكالة الإحصاء التركية أقالت مسؤولا رفيع المستوى يراقب حساب مقياس رئيسي للناتج المحلي التركي بعد أن جاءت البيانات الاقتصادية أسوأ من التوقعات، وهو ما يثير المزيد من المخاوف بشأن استقلال وكالة الإحصاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه تم تعيين جهاد إرسي إسباسار رئيس إدارة الحسابات الوطنية في وكالة الإحصاء في منصب جديد أواخر الشهر الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى أن إسباسار رفض التعليق على هذه البيانات في حين لم تتلق ردا من وكالة الإحصاء.

يذكر أن الاقتصاد التركي سجل خلال الربع الثالث من العام لحالي أقل معدل نمو له منذ انكماشه في ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الصادرة في 30 نوفمبر الماضي.

ويتناقض تباطؤ نمو الاقتصاد مع أهداف سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرامية إلى تحسين أداء الاقتصاد التركي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل.