محافظ الجيزة: شفاطات إضافية تغطي قطاعات المحافظة لرفع تراكمات مياه الأمطار لتيسير حركة سير المواطنين

قال أحمد راشد محافظ الجيزة إنه سبق وأن تم دعم منظومة التعامل مع مياه الأمطار وتقلبات الطقس بمعدات وشفاطات إضافية تغطي كافة قطاعات المحافظة لضمان نشرها على أكمل وجه خاصة لتفادي تراكم مياه الامطار بالنقاط الساخنة وبالمحاور والطرق الرئيسية والحيوية إلى جانب دعم الآلات والمعدات بالقرى للتعامل مع المواقف الطارئة.

وأضاف راشد، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط ، أنه تم إنشاء بالوعات صرف للأمطار إضافية بتلك النقاط ويتم إجراء الصيانة الدورية وإصلاح أعطال الشفاطات والمعدات بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة للتعامل الفورى مع أية إضطرابات جوية نشهدها خلال موسم الشتاء .

وأشار راشد إلى الحرص على المراجعة الدورية لحالة أعمدة الانارة وتغطية أى كابلات ومصادر كهربائية مع إزالة الوصلات العشوائية حفاظا على السلامه العامة للمواطنين.

وتابع محافظ الجيزة مساء اليوم ميدانيا جهود شفط مياه الامطار بشوارع جامعه الدول العربية والنيل وجنوب الجيزة في ظل تواجد كافه الفرق والمعدات التابعه لشركه مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافه والتجميل والأحياء المعنية وذلك لتيسير حركة سير المواطنين.