رأس سدر: سيول أودية وردان وسدر سارت في مجراها الطبيعي ولم تسفر عن خسائر مادية أو بشرية

تعرضت مدينة رأس سدر بجنوب سيناء اليوم الاثنين، لحدوث سيول متوسطة الحدة؛ جراء تعرضها سقوط أمطار على فترات متقطعة لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

قال المحاسب علي إبراهيم حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن المدينة تعرضت لحدوث سيلين متوسطين الحدة جراء تساقط الأمطار الغزيرة، إحداهما بمنطقة وادي سدر، والأخر بمنطقة وادي وردان التابع لقرية أبوصويرة، مؤكدًا أن مياه السيول سارت في المجرى الطبيعي حتى صبت مياهها في البحيرات الصناعية التي جرى إنشاؤها بالمنطقتين لتخزين مياه السيول ضمن مشروع حماية المدينة من أخطار السيول.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح لـ"الشروق" اليوم، أن هذه السيول لم تسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، ولم تقطع حركة المرور بالطرق الدولية والرئيسية الواقعة في نطاق المدينة، مشيرًا إلى أنه جرى الدفع بمعدات الثقيلة للحملة الميكانيكية، لرفع أثار تراكمات السيول من الإطماءات والرمال التي طرقتها على الطريق،

ووجه رئيس المدينة، الشكر لكافة الإدارات بالوحدة المحلية على تعاونهم للتعامل مع هذه الأحداث الطارئة، والاستعداد الدائم لمواجهة الأزمات.

وأشار إلى أن مشروعات الحماية من السيول التي جرى تنفيذها بالمدينة أتت بثمارها، حيث تجمعت مياه السيول عند سد وادي وردان الذي يبلغ طوله 1800 مترًا، وارتفاعه 10 أمتار، ثم جرى تحول المياه لتخزينها داخل البحيرة الصناعية التي جرى إنشاؤها بطول 1000 متر، وعرض 350 مترًا، وعمق 6 أمتار.