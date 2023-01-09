 البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان للمحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان للمحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني

نشر في: الإثنين 9 يناير 2023 - 8:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 يناير 2023 - 8:37 ص

ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الاثنين ملياري يوان (293 مليون دولار) من خلال عمليات إعادة الشراء للمحافظة على مستويات السيولة النقدية في النظام المصرفي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن بيان البنك المركزي القول إن الفائدة على عمليات إعادة الشراء لمدة 7 أيام بلغت 2%، مضيفا أن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على استقرار مستوي السيولة النقدية في النظام المصرفي في نهاية السنة القمرية الصينية الحالية التي تنتهي خلال كانون الثاني/يناير الحالي.

يذكر أن عملية إعادة الشراء تعني قيام البنك المركزي بإعادة شراء الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال عروض بيع من هذه البنوك مع اتفاق على قيام البنك المركزي بإعادة بيع هذه الأوراق للبنوك في المستقبل.


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