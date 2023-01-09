الدفع بسيارات الشفط للتعامل مع مياه الأمطار بشوارع رأس سدر

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، بعدد من سيارات شفت المياه بالشوارع الرئيسية التي تجمعت بها مياه الأمطار بمدينة رأس سدر لشفت المياه.

وقال علي حمادة، رئيس المدينة، إنه جرى التنسيق مع شركة المياه للدفع بسيارات شقت المياه، إضافة إلى الدفع بكافة معدات الحملة الميكانيكية الخاصة بالوحدة المحلية لرفع أية ترسبات من الرمال التي خلفتها مياه الأمطار.

وأكد أن المدينة شهدت تساقط الأمطار على فترات متقطعة، وأسفرت عن تراكم كميات من المياه في الشوارع الرئيسية بالمدينة، والطريق الدولي الساحلي، لافتًا إلى أن هذه الأمطار لم تسفر عن حدوث سيول.

وكانت تعرضت مدينة رأس لتقلبات جوية مفاجئة أدت إلى تساقط أمطار مصحوبة برياح شديدة وبرق ورعد، وانخفاض شديد في درجات الحرارة، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى بكافة قطاعات المدينة.