رئيس وزراء فيتنام يطلب تكثيف الفحوصات الصحية على الحدود لمكافحة تفشي أوميكرون

كلف رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه، بتكثيف إجراء الفحوصات الصحية على الحدود، في ظل اكتشاف متحور "أوميكرون" الأكثر انتشارا في فيتنام، بحسب ما أوردته صحيفة "في إن إكسربيس" الفيتنامية، اليوم الإثنين.



وقال تشينه في وثيقة صدرت أمس الأحد، إن متحورات فيروس كورونا دائمة التغير، ومن بينها المتحور الفرعي من "أوميكرون" والذي يحمل اسم "إكس بي بي"، وهو أكثر انتشارا وقادر على التسلل إلى الجهاز المناعي بصورة أفضل من متحور "أوميكرون" الأصلي.



وتم اكتشاف متحورر "إكس بي بي" الفرعي في "هو تشي منه" ومقاطعة "تاي نينه" المجاورة لها، مما قد يؤدي إلى تسجيل المزيد من حالات الاصابة بمرض "كوفيد -19" في المستقبل، بحسب ما قالته وزارة الصحة.



وأوضح رئيس الوزراء الفيتنامي، أن تأثير اللقاحات يتضاءل بمرور الوقت، على الرغم من معدلات التطعيم المرتفعة، مما يعني أنه قد تكون هناك قفزة في أعداد حالات الإصابة الجديدة خلال الربيع، كنتيجة لعطلة رأس السنة القمرية الجديدة وقيام بعض الدول بتخفيف إجراءات الوقاية من الإصابة بمرض "كوفيد -19".



وإلى جانب تكثيف إجراء فحوصات الوقاية من الإصابة على الحدود، دعا تشينه أيضا إلى زيادة المراقبة في المرافق المجتمعية والطبية؛ للكشف عن المتحورات الجديدة في توقيت مبكر.