قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن القاهرة الكبرى لن تشهد سقوط ثلوج في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن التعرض لمنخفضات قطبية، خلال الفترة المتبقية من فصل الشتاء، أمر وارد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن الأجواء مستقرة بشكل كبير على القاهرة الكبرى، خلال الـ72 ساعة المقبلة، قائلًا إن فرص سقوط الأمطار ستكون خفيفة على بعض الأماكن بها.

وأكد أن الهيئة حريصة على إصدار بيان بأماكن سقوط الأمطار قبل حدوث الموجة بوقت كافٍ، موضحًا أن الأرصاد نوهت أمس بأن القاهرة الكبرى، تتعرض لسقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة.

وأوضح مدير عام التنبؤات بالأرصاد، أن الهيئة حريصة على دقة التنبؤات الخاصة بالأمطار في القاهرة الكبرى؛ نظرًا لطبيعتها الحساسة في شبكات الصرف الصحي وعدد السكان، قائلًا إن «غرفة الأزمات المعنية وكل الجهات المسؤولة، تتابع الوضع قبل هطول الأمطار بـ24 ساعة».

وأرجع تعرض القاهرة إلى سحب رعدية أمس، إلى التغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله، مضيفًا: «نتيجة التقلبات الحادة والسريعة، لم تظهر تلك التنبؤات في خرائط توزيع الضغط، لكنها ترصد في صور الأقمار الصناعية في نفس اليوم».