79 قتيلا و345 مصابا حصيلة حوادث الطرق فى أوغندا خلال أسبوع

ذكرت الوكالة الأوغندية للسلامة على الطرق، أن البلاد استقبلت عام 2023 بمزيد من حوادث الطرق وعلى نحو غير مسبوق.

وأوضحت الوكالة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الفترة من الأول وحتى الثامن من يناير الجارى شهدت سقوط 79 قتيلا و345 مصابا فى حوادث طرق متفرقة على امتداد البلاد، وأن هذا العدد من الضحايا وقع فى 340 حادثا مروريا ما بين مروع ومتوسط فيما لم يتجاوز عدد حوادث الطرق الصغرى التى أسفرت عن سقوط مصابين 106 حوادث خلال نفس الفترة.

وأشارت إلى سقوط 55 قتيلا فى عموم أنحاء البلاد خلال الفترة ما من 23 وحتى 26 ديسمبر الماضى فى 206 حوادث طرق شهدته البلاد خلال موسم أعياد الكريسماس نتيجة رعونة القيادة واحتساء الكحول والمواد المخدرة.