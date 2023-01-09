نائب أمريكي: لابد من مواجهة فاشيين البرازيل نفس مصير مثيري الشغب من أنصار ترامب

ندد عضو مجلس النواب الأمريكي، جيمي راسكين باقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو مقر البرلمان وقصر الرئاسة والمحكمة العليا في العاصمة البرازيلية، داعيا لسجنهم مثل ما حدث مع مثيرى الشغب من أنصار ترامب الذين اقتحموا الكونجرس الأمريكي قبل عامين.

وقال راسكين في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة " تويتر": "يجب على الديمقراطيات في العالم أن تتحرك بسرعة لتوضيح أنه لن يكون هناك دعما لمتمردي اليمين الذين يقتحمون الكونجرس البرازيلي"، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأضاف راسكين : "يجب أن ينتهي المطاف بهؤلاء الفاشيين الذين يقدمون نموذج (لهذا السلوك) بعد مثيري الشغب من أنصار ترامب في 6 يناير (2021)، في نفس المكان وهو السجن".

واقتحم المئات من أنصار بولسونارو مقرات السلطات الرئيسية في العاصمة برازيليا، بينها مبنى الكونجرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي إلى جانب عدة بنايات وزارية متسببين في أضرار عديدة، وفق ما أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ورغم أن السلطات طوقت المنطقة المحيطة بمبنى البرلمان في برازيليا لكن مئات من أنصار بولسونارو الذين يرفضون قبول فوز لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية صعدوا إلى المبنى وتجمعوا على سطحه، بحسب مصور وكالة الصحافة الفرنسية.