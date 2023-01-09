مصادر سورية تنفي عقد لقاء لوزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا في موسكو

نفت مصادر سورية ما تم تداوله بشأن عقد لقاء يضم وزراء خارجية سوريا وروسيا وتركيا في موسكو بعد غد الأربعاء.



ونقلت صحيفة الوطن السورية المقربة من الحكومة اليوم الاثنين نفي مصادر سمتها بالمتابعة "عقد لقاء يضم وزراء خارجية سورية وتركيا وروسيا بعد غد الأربعاء في موسكو".



وأكدت المصادر، أنه "لا يوجد حتى الآن مواعيد محددة لعقد لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا وكل ما ينشر حتى الآن لا أساس له من الصحة".



وأضافت أن عقد اللقاء مرتبط بسير عمل اللجان المختصة التي تم تشكيلها عقب اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا في موسكو نهاية الشهر الماضي، والتي تهدف لمتابعة ضمان حسن تنفيذ ومتابعة ما جرى الاتفاق عليه خلال اللقاء.