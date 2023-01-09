وفاة الوزير الذي طبق نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا عن 85 عاما

ورأى منتقدوه في اللفتة محاولة للحصول على التعاطف ولتجنب كشف جميع الجرائم التي اقترفها نظام الأبارتهايد.

وكان الأب تشايكين قد نجا من محاولة لتسميمه عام 1989.

وقد سقط نظام الأبارتهايد عام 1995 بعد بقائه في السلطة 45 عاما ، وذلك عندما أصبح نيلسون مانديلا أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا.

وكان فلوك قد حصل على حكم بالسجن عشر سنوات مع وقف التنفيذ عام 2007 بسبب محاولته قتل الأب تشايكين.

وقال أثناء المحاكمة "أشعر بالخجل من أشياء كثيرة فعلتها".

وصرحت عائلة فلوك بأنه مات في مستشفى في العاصمة بريتوريا، على إثر مرض لم يمهله طويلا.

وكان وزيرا للشرطة من عام 1986 إلى عام 1991.

وتفيد سيرته على الإنترنت أن وزارته كانت مسؤولة عن سجن 30 ألف شخص في محاولتها لقمع الثورة ضد حكم الأقلية البيضاء.

وشهد فلوك أمام لجنة المصالحة وكشف الحقائق التي شكلتها حكومة مانديلا للكشف عن انتهاكات نظام الابارتايد.

واعترف أن شرطته قامت بتفجيرات في أماكن عدة بينها مقر كنائس جنوب إفريقيا، ومنح العفو مقابل اعترافاته.

وقام أيضا بغسل أقدام أمهات وأرامل عشرة قتلتهم الشرطة بعد أن استدرجتهم إلى كمين.