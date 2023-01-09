كاتبة بريطانية تحذر: كتاب الأمير هاري قد يكون بداية نهاية الحكم الملكي

رأت كاثرين ماير، الكاتبة البريطانية ومحللة الشؤون الملكية، أن تجاهل الآثار "الكارثية" للهجمات على العائلة المالكة في مذكرات الأمير هاري الجديدة، يحتمل أن يكون بداية نهاية الحكم الملكي في بريطانيا.

وقالت ماير، كاتبة السيرة الذاتية لملك بريطانيا تشارلز الثالث، إن النشر المبكر للطبعة الإسبانية من كتاب دوق ساسكس، "سبير" (الاحتياطي)، سلط الضوء على الصدامات الشخصية، التي يغذي بعضها الدعاية الملكية، وهو ما يمكن أن يهدد النظام الملكي الدستوري سواء كان الشعب البريطاني يدعم مثل هذا التغيير أم لا، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضافت أنه "من المحتمل أن يمثل الأمر بداية نهاية النظام الملكي، بالنظر إلى انعدام الثقة في الدولة في الوقت الحالي وتصاعد السياسة اليمينية، حيث يواجه أفراد العائلة المالكة غضب شعبي إزاء مزاعم العنصرية ومعاداة المرأة ومخاوف بشأن ثرواتهم".

واعتبرت الكاتبة البريطانية أن الأسئلة التي أثارها هاري في مسلسله الوثائقي على منصة نتفليكس وكتابه الجديد، فضلا عن مقابلاته التي أجراها مع المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، والصحفي البريطاني توم برادبي، "مجرد خدعة"، على حد تعبيرها.

وتوقعت ماير أن تقوض اتهامات التنمر والعنصرية وكراهية النساء، فضلاً عن التمييز الطبقي، التوافق الشعبي على الحكم الملكي في بريطانيا، إذا لم يتم التعامل معها.

وقالت إن احتمالات المصالحة كانت بعيدة حتى قبل صدور كتاب هاري، مضيفة: "لكن هناك حافزًا قويًا للملك تشارلز للمبادرة بعقد الهدنة"، على حد تعبيرها.

ونوهت بأن العنصرية والتنمر المزعومان داخل العائلة المالكة لم يتم التأكد منهما، مؤكدة أن تلك المزاعم تكفي لإلغاء الإيمان بفكرة توريث الحكم.

وألقت باللوم جزئيًا على "السرية والتعتيم" التي تحيط بالعائلة المالكة وتشجع على سوء الفهم، قائلة: "من المفترض أن تكون العائلة المالكة انعكاسًا مثاليًا للشعب البريطاني نفسه، وزواج هاري من ميجان سهل المهمة كثيرًا".

يشار إلى أن دوائر قصر باكينجهام لا تزال تلزم الصمت حيال تصريحات الأمير هاري، غير أن تعليقات كثيرة بدأت تظهر عبر وسائل الإعلام البريطانية.