سفير مصر في أبوظبي يلتقي مع مندوبة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

التقى شريف عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في أبوظبي، اليوم 9 يناير 2023، مع الدكتورة د. نوال الحسونى المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا»، وذلك في إطار الإعداد لفعاليات الجمعية العامة للوكالة المقرر عقدها الأسبوع المقبل في أبوظبي.



وأكد السفير المصري خلال اللقاء، على علاقة الصداقة والشراكة التي تربط مصر والإمارات في شتى المجالات، ومن ضمنها الملفات ذات الصلة بالطاقة المتجددة وملف تغير المناخ، ورحب بالمشروعات المشتركة بين مصر والإمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ومن ضمنها على سبيل المثال الاتفاق على إنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجا واط.



وفى ذات السياق، أعرب عن حرص مصر على التنسيق المستمر مع الجانب الإماراتي للبناء على مخرجات مؤتمر شرم الشيخ COP27، واستمرار التواصل، وصولاً إلى انعقاد مؤتمر COP28 بالإمارات.



كما أعرب عن التطلع للتنسيق المشترك في الفعاليات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة كافة، لاسيما مع عضوية مصر بمجلس الوكالة عامي 2023-2024.



من جانبها، رحبت المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى وكالة «أيرينا» بالتنسيق المستمر بين مصر والإمارات، وأشادت بمستوى التعاون مع فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 في إطار التحضير لمؤتمر COP28 التي سوف تستضيفه الإمارات، مؤكدةً تطابق المواقف بين الجانبين في شتى الأمور ذات الصلة بعمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.





