الجزائر تؤكد التزامها بتنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030)

أكدت الجزائر التزامها بتحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030).

وأوضحت وزارة البيئة والطاقات المتجددة الجزائرية، في بيان، اليوم، أنها بادرت مع وزارة الصحة في إعداد تقرير حول مدى تنفيذ هذه الاستراتيجية العربية؛ وهو ما أكد مدى التزام الجزائر بتحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال.

وأوضح البيان أن هذا التقرير جاء في إطار مشاركة الجزائر في الاجتماع المشترك الثالث على مستوى الخبراء لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030) المنعقد في الفترة الممتدة بين 6 و7 ديسمبر الماضي بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وأضاف البيان أن الدولة الجزائرية تبذل جهودًا للتكفل بالمحاور التسعة التي تتضمنها هذه الاستراتيجية والمتمثلة في "الماء، وتلوث الهواء، والسلامة الكيمياوية، وإدارة النفايات، وخدمات صحة البيئة في القطاع الصحي، وإدارة صحة البيئة أثناء الطوارئ، والتغير المناخي والصحة، والصحة والسلامة المهنية، والسلامة الغذائية، وكذلك التنمية المستدامة والصحة".

وبحسب وزارة البيئة الجزائرية، حققت الجزائر الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية، وتسعى الآن إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 خاصة الهدف الثالث منها الذي يضع صحة ورفاهية المواطن في المقدمة.