أبو الغيط يعرب عن استيائه من اقتحام المؤسسات الدستورية البرازيلية

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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن حزنه واستيائه جراء الاقتحام الذي تعرضت له المؤسسات الدستورية البرازيلية، أمس الأحد.

وقال أبو الغيط، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حزنت كثيراً لمشاهد اقتحام المؤسسات الدستورية البرازيلية من جانب جماهير غير منضبطة".

وأضاف: "وبشكل ذكرنا بأحداث في دول أخرى"، ‎مؤكدا خلال تغريدته أن البرازيل دولة صديقة ومحبوبة من الجميع.

كما أعرب عن أسفه لما تشهده البرازيل، قائلا: "يؤسفنا أن تشهد مثل تلك الأحداث، ونتمني للرئيس الصديق ‎لويس إيناسيو لولا دا سيلفا كل التوفيق في إدارة شؤون هذه الدولة الهامة".