الأكثر قراءة
اتحاد الدواجن: الأسعار بلغت مستويات أعلى من طاقة المستهلك.. والمقاطعة الكاملة غير ممكنة
مرتضى: فتوح هرب من التحاليل ولجأ لشرب الخل لطرد المخدرات من جسده
عالم أزهري: الشيخ الشعراوي ليس مقدسا.. ومن ينقده يجب أن يكون قامة
هدد بقتل بناته الثلاث.. زوج يذبح زوجته ويلتقط سيلفي بجوار جثتها ويرسلها لأهلها بالدقهلية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن السفينة جلوري تعرضت العطل أثناء مرورها بالقناة وليس جنوح وجار قطرها.
وأضاف ربيع، في بيان لهيئة قناة السويس، أن العطل لم يؤثر على حركة الملاحة بالقناة، مؤكدا أنها تسير بشكل طبيعى.