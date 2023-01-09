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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن السفينة جلوري تعرضت العطل أثناء مرورها بالقناة وليس جنوح وجار قطرها.

وأضاف ربيع، في بيان لهيئة قناة السويس، أن العطل لم يؤثر على حركة الملاحة بالقناة، مؤكدا أنها تسير بشكل طبيعى.