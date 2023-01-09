 أسامة ربيع: السفينة جلوري معطلة وليست جانحة.. وحركة الملاحة بقناة السويس تسير بشكل طبيعى - بوابة الشروق
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أسامة ربيع: السفينة جلوري معطلة وليست جانحة.. وحركة الملاحة بقناة السويس تسير بشكل طبيعى

أميرة محمدين
نشر في: الإثنين 9 يناير 2023 - 9:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 يناير 2023 - 9:37 ص

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن السفينة جلوري تعرضت العطل أثناء مرورها بالقناة وليس جنوح وجار قطرها.

وأضاف ربيع، في بيان لهيئة قناة السويس، أن العطل لم يؤثر على حركة الملاحة بالقناة، مؤكدا أنها تسير بشكل طبيعى.


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