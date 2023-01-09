برودكوم الأمريكية تقترح إجراءات بقيمة 20 مليار وون لتصحيح الممارسات غير التنافسية في كوريا الجنوبية

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أعلنت هيئة التجارة العادلة المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في كوريا الجنوبية موافقة شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية برودكوم على القيام بمجموعة من الإجراءات بقيمة 20 مليار وون (8ر15 مليون دولار) لعلاج مخاوف الهيئة من الممارسات التي تعتقد أنها تنتهك قوانين حماية المنافسة في البلاد.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الهيئة تحقق في احتمالات انتهاك برودكوم للقوانين الكورية الجنوبية من خلال ضغطها على شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج إلكترونيكس لتوقيع عقود طويلة الأجل للحصول على مكونات الأجهزة الذكية من الشركة الأمريكية.

وتعتقد هيئة التجارة العادلة أن برودكوم استخدمت وضعها السوقي لتضغط على الشركة الكورية لتوقيع عقود، بفضل قدرتها على خفض إمداداتها من المكونات والدعم التكنولوجي.

يذكر أن برودكوم أكدت في العام الماضي اعتزامها اتخاذ إجراءات تصحيحية بشكل طوعي، ومنها مراجعة سياساتها وإطلاق مشروعات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن القانون في كوريا الجنوبية يسمح لأي شركة متهمة بانتهاك قانون المنافسة بالإعلان عن القيام بإجراءات تصحيحية دون تفصيل ما إذا كانت ممارسات الشركة تنتهك قانون المنافسة. ويستهدف القانون تسوية القضايا بسرعة ومعالجة الأضرار التي تلحق بالعملاء دون اللجوء للوسائل القانونية.

ووفقا لمقترحات برودكوم فإنها تعهدت بعدم حرمان الشركات العميلة من حقها في الحصول على مكونات من شركات منافسة أو التعامل معها.

وأضافت أنها ستقدم خدمة ضمان مدتها 3 سنوات للمكونات التي وردتها لشركة سامسونج خلال الفترة من آذار/مارس 2020 إلى تموز/يوليو 2021.