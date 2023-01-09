وزارة الدفاع التايوانية: رصد 57 طائرة صينية بالقرب من أراضينا

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التايواني رصد 57 طائرة صينية و أربع سفن حربية بالقرب من تايوان من الساعة السادسة صباحا أمس الأحد حتى السادسة صباحا من اليوم الاثنين وكانت جزءا من مناورات التدريب القتالي المشتركة التي تجريها الصين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي. إن .إيه" أن وزارة الدفاع قالت في بيان اليوم إن 28 طائرة إما خرقت خط الوسط بمضيق تايوان أو انتهكت محيط منطقة التعريف الدفاعي الجوي بجنوب غرب تايوان.

وأوضحت الوزارة، أن تايوان ردت بنشر سفن وطائرة وأنظمة صواريخ أرضية، بالإضافة إلى إصدار تحذيرات لاسلكية.