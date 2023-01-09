محافظ كفر الشيخ يشيد بالقافلة الطبية والبيطرية لجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع الصحة والطب البيطري

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالقافلة الطبية البيطرية، ضمن مبادرة حياة كريمة، بالتعاون بين جامعة كفر الشيخ ووزارة الشباب والرياضة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ومديرتي الشؤون الصحية والطب البيطري، لخدمة لأهالي قرية "بني بكار" والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر للدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، وكل المشاركين في القافلة من كليات الطب البشري، والطب البيطري، والتمريض، وشباب ورياضة كفر الشيخ، والطب البيطري، ومديرية الصحة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأجرى الكشف المجاني على جميع المرضى وعددهم 1946 مواطنا، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات.

كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، وتمكنت من علاج 842 حالة من الماشية بقرية بني بكار.

وصُرفت الأدوية البيطرية اللازمة للمزارعين مجانًا، بالإضافة إلى توعية المزارعين ومربي الماشية بالعديد من الإرشادات البيطرية السليمة، مؤكداً أن هذه القافلة ضمن القوافل التي تشهدها قرى المحافظة لتقديم الخدمات البيطرية للمزارعين وعلاج الماشية والطيور.