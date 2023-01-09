قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس الأحد قد تتكرر على مدار شهري يناير وفبراير.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات" عبر شاشة "النهار"، اليوم الاثنين، أن الأسبوع الحالي يشهد تحسنا في الأحوال الجوية، بينما قد تحدث موجات تقلب في الأحوال الجوية.

وذكرت أن شهر مارس المقبل قد يشهد أجواء شتوية باردة، محذرة من أن شتاء هذا العام يشهد ظواهر مناخية عنيفة.

وأكدت أن انخفاض درجات الحرارة لتحت الصفر كما يحدث في دول أوروبا أمر مستبعد، موضحة أن المناطق المعرضة للسيول هي جنوب سيناء وسانت كاترين.

وقالت إن أمطارا خفيفة قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مؤكدة أن غدا الثلاثاء سيشهد استقرارا أكثر في الأحوال الجوية.

وحذرت غانم، من شبورة مائية كثيفة تبدأ من الثالثة من فجر الثلاثاء وتستمر حتى الثامنة صباحا، داعية إلى القيادة بهدوء تام على الطرق.

ونبهت بأن ساعات الليل تشهد أجواء شتوية باردة، مطالبة بعدم الانخداع من ظهور أشعة الشمس.