موقع أمريكي: المقصد السياحي المصري ضمن 5 وجهات الأكثر إقبالا خلال عام 2023

أبرز موقع Desert News الأمريكي، تحت عنوان (توقعات عام 2023: خمس وجهات عالمية ستشهد إقبالا)، أفضل 5 وجهات من المتوقع أن تكون الأكثر إقبالا خلال عام 2023، حيث جاءت مصر ضمن هذه الوجهات.

وأوضح الموقع أنه تم اختيار هذه الوجهات لتميزها بوجود متاحف جديدة سيتم افتتاحها أو قيامها بتخفيف قيود السفر، مما يجعلها وجهات جاذبة خلال عام 2023.

كما سلط الموقع الضوء على عدد من المقومات والأنشطة السياحية بالمقصد السياحي المصري، التي وصفها بـ"الأيقونة"، نظرا لتميزها وتفردها، ومن بينها زيارة أهرامات الجيزة التي تحتوي على هرم خوفو، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه، وزيارة القاهرة التاريخية ومدينة الإسكندرية، والقيام برحلة نيلية بين الأقصر وأسوان، كما لفت إلى عدد من المطاعم السياحية الشهيرة بالمقصد السياحي المصري.