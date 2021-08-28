عمرو أديب: نقدر نعدي الأزمة يا جماعة لكن لازم يكون في شوية رحمة وعقل

قال الإعلامي عمرو أديب، إن «الدولة وفرت الاعتمادات الدولارية، لإدخال البضائع من الموانئ»، مشيرًا إلى أن «الزيادة في سعر الأعلاف والبيض والدواجن والكتاكيت، لغز غير مفهوم».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد: «المدخلات المنطقية يجب أن تعطي نتائج منطقية، الدولة صرفت من دم قلبها دولارات الفترة الماضية لتفتح الموانئ وتدخل الأعلاف، والنتيجة المنطقية أن الأسعار تستقر».

وأشار إلى أن مصر بإمكانها عبور الأزمة الراهنة، لكن الأمر يتطلب بعض «الرحمة والعقل»، مضيفًا: «نقدر نعدي يا جماعة لكن لازم يكون في شوية رحمة وعقل في الحاجات، وقلنا للتجار 100 مرة يا جماعة أنتم بتخرموا المركب، وهتغرق بينا كلنا».

واستطرد: «لما الدولار والبضائع يدخل السعر ينزل، إنما دولار وبضائع تدخل وسعر يعلى، هذا ما لم نسمع به من قبل، ده علم جديد مش اقتصاد»، بحسب وصفه.

وذكر أن عروض أحد المراكز التجارية الكبرى على شاشات التليفزيون، وإقبال المواطنين على شرائها، لا تعبر عن القوة الشرائية في مصر، ولا يمثلون ظروف السوق.