السعودية ترحب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان

رحبت السعودية بانطلاق المرحلة النهائية من العملية التي تم الإعلان عنها بانسحاب الجيش من السياسة وتسليم قيادة المرحلة القادمة للمدنيين بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المكونين العسكري والمدني.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين"عن ترحيب وتهنئة المملكة لجمهورية السودان الشقيقة على انطلاق المرحلة النهائيّة من العملية السياسية في السودان، وما تم من إجراءاتٍ لترتيب أولويات هذه العملية، وتنفيذ إجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة بين كافّة الأطراف".

وأكدت الوزارة "استمرار المملكة في مساعيها الحميدة مع الأشقاء السودانيين ومع الشركاء الدوليين ضمن المجموعة الرباعية ومجموعة أصدقاء السودان لتحقيق كل ما من شأنه استقرار ونماء وازدهار السودان الشقيق".

وكان رئيس مجلس السيادة في السودان الجنرال عبد الفتاح البرهان ونائبه الجنرال محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي" قد جددا مساء الأحد، مع بدء المرحلة النهائية للعملية السياسية، التعهد بانسحاب الجيش من السياسة وتسليم قيادة المرحلة القادمة للمدنيين بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المكونين العسكري والمدني.