ذكرت تقارير اليوم الإثنين، أن حشودا كبيرة خرجت في الكثير من المدن بإيران احتجاجا على إسقاط القوات الأمنية الإيرانية طائرة ركاب أوكرانية منذ 3 أعوام، بالإضافة إلى الإعدام الوشيك لمتظاهرين اثنين.

وأطلق المواطنون في أنحاء البلاد دعوات جديدة لتنظيم الاحتجاجات في بداية الأسبوع، في ذكرى إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة بوينج 737 بعد إقلاعها بفترة قصيرة من طهران في الثامن من يناير 2020.

ولقي جميع ركاب الطائرة، التي كانت متجهة إلى كييف، الـ 176 حتفهم.

واعترفت إيران بعد ذلك باستهداف الطائرة بالخطأ بعد الاعتقاد أنها هدف معادي خلال توترات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد المظاهرات التي شهدتها 17 مدينة على الأقل الأكبر منذ أكثر من شهر، وفقا لتقرير لمعهد دراسة الحرب ومقره واشنطن اليوم الاثنين.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، هرع أقارب لسجن كوهردشت في مدينة كرج للاحتجاج على الإعدام المقرر لمحمد جي ومحمد بي، وفقا لما قاله نشطاء ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لتقارير، فإنه تم الحكم بإعدام الشابين 19 عاما، و22 عاما، لإدانتهما بإضرام النار في مبنى حكومي وإصابة رجل أمن ودهس رجل شرطة خلال احتجاجات في إيران منذ سبتمبر الماضي.

يذكر أن وكالة أنباء القضاء الإيراني (ميزان) أعلنت إعدام متظاهرين هما محمد مهدي كرامي ومحمد حسيني شنقا في الساعات الأولى من فجر السبت الماضي، وذلك بعد أن أدانهما القضاء بالمسؤولية عن وفاة ضابط أمن خلال الاحتجاجات المناوئة للنظام في نوفمبر الماضي.