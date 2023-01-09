ضرب الفنان طارق لطفي مثالا يحتذى به، وأكد أنه صاحب قيمة كبيرة أمام وخلف الكاميرا، وتداول بعض رجال الإعلام الذين قاموا بتغطية عزاء والدته على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعامل معهم الفنان طارق لطفي بشكل لم يحدث معهم من قبل في مثل هذه الظروف.

وحكى بعض الإعلاميين أنهم أثناء تغطيتهم لعزاء والدته أمس الأحد بمسجد الشرطة في التجمع الأول، انهمرت الأمطار فوق رؤوسهم، فسارع الفنان طارق لطفي للاطمئنان عليهم، وطلب من عمال البوفيه توزيع مشروبات ساخنة عليهم، ورغم حزنه الشديد على والدته، حرص على توجيه كلمة شكر لكل من حضر من المراسلين والمصورين والصحفيين لتغطية العزاء.

يذكر أن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن مؤخرا التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة لتنظيم جنازات وعزاء الفنانين أو أسرهم، بسبب ما وصفه بالفوضى والتزاحم الشديد الذي يحدث في أثناء تلك المناسبات.