أكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، انعقاد المؤتمر السنوي الثالث لقسم جراحة المسالك البولية، الذي تنظمه كلية الطب بجامعة جنوب الوادي بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحي المسالك البولية بإشراف الدكتور علي غويل عميد كلية الطب، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 28 فبراير المقبل، بمقر المستشفى الجامعي بمنطقة المعبر ومن 1 إلى 4 مارس بمدينة الغردقة بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء من مختلف الجامعات المصرية.



وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي وتحرص على دعم الأنشطة البحثية ومن بينها المؤتمرات العلمية.



وأشاد "غرباوي"، بدور كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، والمستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات العلاجية لأهالي الإقليم والمشاركة الفعالة في القوافل الطبية.



وأوضح الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمرات العلمية تعد أحد أهم وسائل التعلم ومتابعة التطور المعرفي في مجال التخصص، مشيدا بدعم رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث لتطوير القدرات البحثية للباحثين والاهتمام بالنشر العلمي ودوره في تحسين موقع الجامعة في التصنيفات الدولية.



من جانبه أضاف الدكتور علي غويل عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، أنه تم إتاحة الفرصة للباحثين وشباب الأطباء للمشاركة في جلسات المؤتمر لتحقيق الاستفادة القصوى من الأبحاث المشاركة ومتابعة الاتجاهات الحديثة في مجال جراحة المسالك البولية.