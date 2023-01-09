أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية يورستات الصادرة اليوم الاثنين، أن معدل البطالة في منطقة اليورو ظل دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض خلال نوفمبر الماضي رغم اقتراب الاقتصاد من مرحلة الركود.

وذكرت الوكالة أن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 5ر6٪، كما كان متوقعا، دون تغيير عن أكتوبرالماضي.

وقالت الوكالة إن هذا يعد انخفاضا ملحوظا من 1ر7٪ خلال الفترة ذاتها العام الماضي. وبلغ عدد العاطلين عن العمل 10 ملايين و847 ألفا خلال نوفمبر الماضي، بانخفاض قدره 2000 عن الشهر السابق عليه.

وأوضحت الوكالة أنه مقارنة بالعام السابق، انخفض معدل البطالة بمقدار 846 ألف شخص.

وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما بشكل طفيف إلى 1ر15٪ من 15٪ خلال أكتوبرالماضي.

كما ظل معدل البطالة الإجمالي مستقرا في دول التكتل الـ27 ثابتا خلال نوفمبر عند مستوى 6٪.