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الزراعة: تطوير حديقة الحيوان تتضمن استقدام خبراء أجانب

خالد حسام الدين
نشر في: الإثنين 9 يناير 2023 - 6:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 يناير 2023 - 6:48 ص

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية عودت المواطنين على المكاشفة وتوضيح الحقائق للمواطنين لمنع أي لغطة حول تطوير حديقة الحيوان، موضحا أن الحديقة على مر فترات زمنية سابقة تعرضت لإهمال أخرجنا من التصنيف الدولي لحدائق الحيوان في 2004.

وأضاف الدكتور محمد القرش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه كان لابد عمل تطوير شامل لحديقة الحيوان لنعود للتنصيف الدولي لنقدم أفضل خدمة ممكنة للمواطن، مؤكدا أن المواطن على رأس أولويات الدولة وإرضاء المواطن وفق توجهات القيادة السياسة استغلال الأصول لتحقيق الهدف.

وتابع: "بدأنا في إعداد خطة لعملية التطوير بالتنسيق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعملية تتضمن استقدام خبراء أجانب متخصصين في تطوير حدائق الحيوان والاستعانة بشركات مصرية خالصة للتطوير، وعملية التطوير ستحافظ على الملكية كاملة لوزارة الزراعة قبل وأثناء وبعد عملية التطوير وكل ما سيتم إضافته سيئول ملكيته لوزارة الزراعة".

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