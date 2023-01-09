باسم مرسي ينفي اشتباكه مع جماهير الإسماعيلي

كشف باسم مرسي، مهاجم الإسماعيلي، حقيقة ما تردد عن دخوله في مشادة مع جماهير الدراويش، بعد الهزيمة أمام حرس الحدود.

الإسماعيلي خسر أمام حرس الحدود 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال باسم مرسي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «كلنا نشعر بالحزن على حالة الإسماعيلي، وهناك حالة عدم توفيق تواجهنا في الفترة الأخيرة، ولا أعلم سبب ما يحدث».

وأضاف: «في كل مباراة نحاول ونجتهد، ومعنا مدير فني محترم جدا، بالإضافة للاعبين جيدين لعبوا للمنتخبات.. في الفترة المقبلة نتمنى أن تتحسن الأمور، لا أريد إلقاء اللوم على أحد، وعلينا التفكير فيما هو قادم».

وأوضح: «لدي احترام كبير لجماهير الإسماعيلي.. طوال 11 مباراة سابقة كنا نتعرض للهجوم من الجماهير، فلماذا سأغضب اليوم وأحتك بهم؟ طوال الشوط الأول كنت ألعب بعيدا عن الجماهير، ولم يحدث أي احتكاك معهم، وهم يتعاملون معنا دائما بشكل طيب».

وتابع: «لا أعرف لمصلحة من يحدث ذلك.. الجماهير التي حضرت في المدرجات اليوم، تعرف أنني لم أتوجه إليهم طوال اللقاء، ولم يصدر مني أي ألفاظ تجاههم.. ولا توجد مناوشات بيني وميدو، هو مدرب كبير، وما زال في بداية مهمته».

وواصل: «كابتن ميدو لم يشركني كأساسي في اللقاء الماضي، ولم تحدث أي مشكلة.. لماذا يتم ربط باسم مرسي تحديدا بمثل هذه الأزمات؟ رغم أنني لم يصدر مني أي شيء منذ انضمامي للنادي».

وأتم: «لا توجد خلافات بين اللاعبين، ولدي علاقة جيدة مع باهر المحمدي، قائد الفريق، وكذلك أحمد مدبولي.. وعندما اخترت الانضمام للإسماعيلي كان ذلك بسبب جماهيره».