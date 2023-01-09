حرس الحدود يخوض مباراتي الداخلية والأهلي على ملعب الكلية الحربية 

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استقر مجلس إدارة نادي حرس الحدود، على نقل مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ملعب الكلية الحربية، بدلاً من إقامتها في ملعب المكس بالإسكندرية.

وعلمت «الشروق» أن إدارة حرس الحدود قررت نقل المباريات إلى ملعب الكلية الحربية، بسبب وجود بعض الإصلاحات في أرضية ملعب المكس بالوقت الحالي.

ومن المقرر أن تستمر الإصلاحات في ملعب المكس حتى مطلع شهر فبراير القادم، وبالتالي نقل مباريات فريق حرس الحدود إلى ملعب الكلية الحربية حتى نهاية الدور الأول.

وفضل الجهاز الفني لنادي حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب، إقامة مباريات فريقه على ملعب الكلية الحربية، بدلاً من إقامتها على ملعب الجيش ببرج العرب.

وسيخوض فريق حرس الحدود مباراتي الدخلية والأهلي على ملعب الكلية الحربية، والتي من المقرر إقامتهما يومي 18 و 29 من شهر يناير الجاري.