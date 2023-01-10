نقيب الزراعيين: لابد من الانخراط في العمل التطوعي لتعزيز روح الانتماء

قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، الأكثر تأثيرًا على أهالي الريف، مشيرًا إلى أن الفلاحين يثقون في الأنشطة التي تقدمها الجمعيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يبعث برسالة مهمة، قائلًا إن الدولة قدمت تيسيرات، وأولت اهتمامًا بالمجتمع المدني، في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الأمر لم يكن ليتحقق بدون المناخ التشريعي، وقانون الجمعيات الأهلية وتعديله، لافتًا إلى أن «إشهار وتسجيل وإنشاء الجمعيات، يتم الآن في سهولة ويسر».

وذكر نقيب الزراعيين، أن إنشاء التحالف جاء عقب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مارس 2022، مؤكدًا أن «المناخ التشريعي، شجع الكيان على النمو».

واستطرد: «العمل الطوعي والأهلي مهم جدًا، ولابد من الانخراط في العمل الطوعي لتعزيز روح الانتماء، كما أن المدارس والجامعات والمؤسسات الدينية، لها دور أكبر لحث الناس على التطوع».

وشدد على أهمية تكامل المثلث الخاص بالحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مختتمًا: «بدون تلك الشراكة لم يكن ممكنًا الوصول لما حدث اليوم، ونحن ندعم التحالف وسعداء بما يقدمه لأهالينا».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعد ركنًا مهمًا في عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.