تعهدات بمنح باكستان مليارات لإعادة بناء ما دمرته الفيضانات

تلقت باكستان تعهدات مالية بالحصول على مليارات الدولارات لصالح جهود التعافي وإعادة البناء في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربتها العام الماضي، مع توقعات بزيادة قيمة هذه التعهدات خلال فعاليات مؤتمر يعقد لهذا الغرض في سويسرا.

وقدرت الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى 16 مليار دولار لإعادة البناء والتكيف مع تغير المناخ في باكستان.

ولم يتضح بعد قيمة المبالغ المالية التي تم التعهد بها خلال المؤتمر الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف. وقد تعهد البنك الإسلامي للتنمية وحده بتقديم 2ر4 مليار دولار لباكستان.

كما تعهدت ألمانيا بتقديم 90 مليون يورو خلال مؤتمر للأمم المتحدة.

وقال وكيل وزارة التنمية الألمانية يوخن فلاسبارت في جنيف "هذه أزمة لا تستطيع باكستان أن تتجاوزها بمفردها.. نحن نبعث رسالة نأمل أن يكون لها تأثير".

وسيتم استغلال الأموال الألمانية لتمويل مشروعات مثل إقامة أحواض لاحتجاز مياه الأمطار وأنظمة صرف.

وقد تعهدت ألمانيا بالفعل بتقديم 67 مليون يورو لإعادة بناء البنية التحتية المهمة والتعامل مع العواقب الاجتماعية في أعقاب الفيضانات التي وقعت في الصيف الماضي.

وقال فلاسبارت: من المهم ألا ندعم باكستان فقط في إعادة الإعمار الفورية، ولكن أيضا في التكيف بشكل أفضل وأكثر استدامة مع تغير المناخ".