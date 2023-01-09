صحيفة محلية: إسبانيا تعد خطة لتعزيز الطاقة المتجددة

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قالت مصادر مطلعة لصحيفة "إكسبانشن" الإسبانية، إن حكومة مدريد تستعد لتمديد خطتها الوطنية للطاقة التي تهدف إلى تعزيز قدرة الطاقة المتجددة في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الحكومة قد تهدف الآن إلى إضافة 100 جيجاوات من قدرة الطاقة النظيفة الجديدة بحلول عام 2030.

وتم الإعلان عن الخطة الحالية في عام 2020، وتستهدف 60 جيجاوات في الفترة من 2021 إلى 2030.

وقالت الصحيفة، إن الطاقة النظيفة اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر هي السبب الرئيسي وراء قرار الحكومة بتعزيز الطاقة المتجددة.

وتساعد زيادة الطاقة الشمسية في إسبانيا على تعويض انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الإسبانية (سيبسا) استثمار 3 مليارات يورو في مصانع الهيدروجين في إسبانيا.