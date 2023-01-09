رئيس وزراء العراق: أولويات البرنامج الحكومي وضعت الشباب في مقدمة أهداف الاستثمار

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين أن أولويات البرنامج الحكومي وضعت الشباب في مقدمة أهداف استثمار الطاقات البشرية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان له، حسبما نقلت قناة السومرية نيوز العراقية، أن "السوداني ترأس اجتماعا متقدما للبحث في إطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب وتشغيل الشباب، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين والمستشارين ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات".

وأضاف أن "هذه المبادرة ستعمل على فتح أبواب التأهيل وفرص المشاركة أمام شريحة الشباب وتمكينهم وتيسير تواجدهم في سوق العمل"، مشيرا إلى أن أولويات البرنامج الحكومي وضعت الشباب في مقدمة أهداف استثمار الطاقات البشرية، ووسيلة لرفع قدرات الاقتصاد الوطني عبر تمكين هذه الفئة ودعمها.