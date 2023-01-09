تستمر مراكز المدن بمحافظة المنوفية، في رفع مياه الأمطار من الشوارع، وذلك عقب ليلة ممطرة.

وتحولت الشوارع الرئيسية إلى برك مياه وكذلك القرى، فيما انتشرت سيارات الصرف الصحي لسحب المياه من الشوارع لمنع إعاقة حركة المرور.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، رؤساء المدن والمراكز، بالتواجد المستمر في الشوارع والتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار والقضاء عليها لتيسير الحالة المرورية بالشوارع والطرق الرئيسية.

كما وجه رؤساء المدن والوحدات المحلية، برفع درجة الاستعداد القصوى علي مدار 24 ساعة والمرور المستمر داخل نطاق وحداتهم والتأكد من سلامة وأمان أعمدة الانارة والمحولات والتأكد من عزلها، واتخاذ كل الإجراءات لعدم حدوث أي ماس كهربائي يعرض حياة المواطنين للخطر.

كما تابع المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بمدينة شبين الكوم، وأمر بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، وذلك لحلها فورًا، خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو جودة المياه.

وكلف نجيب، رؤساء الأفرع، بمتابعة عملية سحب مياه الأمطار بالشوارع والدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط لمواجهة موجة الطقس السيئ، التي أدت إلى هطول أمطار على أماكن متفرقة بالمحافظة.

وشدد على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع الأفرع التابعة للشركة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات والتنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.