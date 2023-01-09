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الجزائر ترصد 5. 2 مليار دولار لزيادة أجور الموظفين

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 يناير 2023 - 1:26 م | آخر تحديث: الإثنين 9 يناير 2023 - 1:26 م
كشف وزير العمل الجزائري يوسف شرفة، اليوم الاثنين، عن رصد حزمة مالية بنحو 5ر2 مليار دولار لزيادة أجور مليونين و800 ألف موظف، خلال العام الحالي.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد أقر زيادة في أجور الموظفين خلال عامي 2023 و2024، اضافة إلى رفع منحة البطالة.

وقال شرفة، في برنامج للإذاعة الجزائرية إن زيادة الأجور في عام 2024 ستكلف خزينة الدولة نفس المبلغ، ليصل اجمالي الزيادات في الرواتب منذ 2022 إلى نحو 5. 6 مليار دولار.

وأشار إلى أنه سيشرع في ضخ الزيادات للعام الجاري بأثر رجعي بداية من شهر مارس المقبل.

وقال إن منحة البطالة سترتفع بواقع 5. 1 دولار لتتجاوز 100 دولار بقليل، ما يرفع إجمالي القيمة إلى أكثر من ملياري دولار يستفيد منها مليونا عاطل عن العمل.

وأكد الوزير الجزائري، أن مكافآت التقاعد ستشهد زيادات هي الأخرى وستمس مليونين و980 ألف متقاعد، بحيث لن يقل معاش التقاعد عن الحد الدنى للأجور المضمون والذي يصل إلى نحو 150 دولارا.

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