 خيري رمضان يوضح حقيقة تصريحاته عن الشيخ الشعراوي: أحفظ له قيمته كمفسر كبير - بوابة الشروق
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خيري رمضان يوضح حقيقة تصريحاته عن الشيخ الشعراوي: أحفظ له قيمته كمفسر كبير

خالد حسام الدين
نشر في: الإثنين 9 يناير 2023 - 7:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 يناير 2023 - 7:05 ص

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن الشيخ محمد الشعراوي مفسر كبير للقرآن الكريم واستاذ لغة ولا يستطيع أن يتحدث عنه بنقد، موضحا أن تصريحاته السابقة عن الشيخ الشعراوي تم اقتطاعها فيما يتعلق بالجزء الخاص عن أن الشيخ له أراء صادمة.

ورد الإعلامي خيري رمضان، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، على حقيقة هذه التصريحات قائلا: "في ناس اقتطعت كلامي في فكرة أن الشيخ له آراء صادمة وأنا قلت في علماء بيشوفوا أن أراءه صادمة، وأنا مش عالم ولا استطيع أن أتحدث عن الشعراوي بنقد".

وتابع: "لكن استطيع أقول أن في أراء وخدها الشيخ الشعراوي من التراث وهو عمره ما قال أنا مفتي وهو مفسر وأستاذ لغة، وأنا بالنسبة لي في حاجات قالها وفي آراء قرأتها لأئمة آخرين غير اللي قالها الشيخ الشعراوي، وأنا كنت بحفظ للشيخ الشعراوي قيمته كمفسر كبير، ولما العلماء يقيموا هيقيموا وفق مواصفات العلم".

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