الثلوج ترسم لوحة فنية بأعلى قمم جبال سانت كاترين

رسمت الثلوج التي تساقطت على مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، صباح اليوم الإثنين، لوحة فنية على الجبال وكونت طبقة بيضاء غطت قمم الجبال دون حدوث سيول.

ومن جانبه، قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد تحسنا في حالة الطقس، وبدأت الثلوج في الذوبان على الرغم من استمرار انخفاض درجة الحرارة.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح لـ"الشروق" اليوم، أن ذوبان الثلوج لم ينتج عن حدوث أي سيول، والمياه تسير في مجراها الطبيعي لتتجمع عند السدود والبحيرات التي جرى إقامتها ضمن مشروع حماية المدينة من أخطار السيول، ومن المقرر أن تستخدم هذه المياه في أغراض الشرب والزراعة.

وأكد استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع قطاعات المدينة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لنشر معدات الثقيلة، وسيارات كسح المياه في أماكن تجمعات مياه الأمطار، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار مساء اليوم.