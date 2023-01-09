برلماني: المبادرات والأنشطة التي نفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي ساهمت في تحسين معيشة المواطنين

قال النائب عمرو السعيد فهمى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعمل على تحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا في قرى محافظات مصر المختلفة، مضيفا أن المبادرات والأنشطة التي يقوم بها التحالف تساهم في تحسين معيشة المواطنين للأفضل دائما.

وأوضح فهمى، في بيان له اليوم، أن أعضاء التحالف استطاعوا خلال الفترة الماضية الوصول للمناطق الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين، من خلال قاعدة بيانات موحدة للقرى ما أسهم في الوصول للجميع بشكل أسرع، وما يقدمونه ملحمة وطنية في الدعم والمشاركة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحالف الوطني نجح في تنفيذ 3594 قافلة طبية لخدمة 1.360 مليون مواطن بتكلفة 350 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم 60 ألف طن من الاحتياجات الغذائية لـ24 مليون مواطن وغيرها من الخدمات، موضحا أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أيضا حرصه على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بمشاركة مختلف مؤسسات المجتمع المدني.

وذكر النائب، أن تصريحات الرئيس السيسي كاشفة وهامة للغاية، وتضمنت أن مؤسسات المجتمع المدني تحقق دورا لا تستطيع الحكومة القيام به وحدها ويوجد 50 ألف جمعية تعمل الكثير منها تحت مظلة التحالف، وأن تحالف العمل الأهلي نموذج يحتذى به وأدعو باقي الجمعيات للانضمام للتحالف، كما أن التحالف قدم خلال 2022 جهودا كبيرة والأزمة الحالية مستمرة ولها تداعيات قد تمتد للعام الجاري، ونحتاج إلى مضاعفة الجهود لمواجهة الآثار المترتبة للأزمة العالمية الحالية، والتحالف أعلن تقديم مبلغ 14 مليار جنيه لمجالات العمل الخيري، داعيا الجميع والحكومة للمساهمة، والعالم يشهد ظروفا صعبة ومصر تدفع ثمن أزمتي أوكرانيا وكورونا مثل باقي الدول، ولم ندخل حروبا أومغامرات ضيعنا فيها أموال مصر ولكن ندفع ثمن الأزمة العالمية مثل باقي الدول.