قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دول العالم المتقدم والنامي والفقير متأثرة بالأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن «مصر ليست استثناء للقاعدة».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن «عام 2023 صعب اقتصاديا، لكن إدارة الأزمة ستكون في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي، وفقًا للمعايير والتقييم الدولي من صندوق النقد وشركاء التنمية».



وأشار إلى أن «مصر استطاعت ممارسة حقها في التعامل مع صندوق النقد الدولي، والحصول على التمويل من الصندوق ومؤسسات التنمية، إضافة إلى المستثمرين الدوليين والإقليميين، خاصة الأشقاء العرب، رغم شدة الأزمة على كل الدول».



وأوضح رئيس خطة النواب، أن حجم التمويلات على امتداد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في الأول من يناير الجاري يبلغ 18 مليار دولار في الفترة المقبلة، قائلًا إن مصر لديها 5 مصادر أخرى للنقد الأجنبي.



ولفت إلى أن الصادرات البترولية وغير البترولية، أحد المصادر للنقد الأجنبي، موضحًا أن قيمتها بلغت 45 مليارًا في العام الماضي.



وذكر أن تحويلات المصريين في الخارج بلغت 32 مليارًا العام الماضي، وقد تزداد العام الجاري إلى 35 مليارًا، مضيفًا أن واردات السياحة بلغت 10.5 مليار في 2022، ومتوقع أن تصل إلى 12 أو 15 مليارًا، هذا العام.



واستطرد: «نتحدث عما يزيد عن الـ110 مليارات دولار، بإضافة إيرادات قناة السويس لتلك المصادر، ومن المقرر أن تغطي الالتزامات الخارجية وأقساط الدين، إضافة إلى الاتفاق الدولي وشهادة الثقة التي حصلت عليها مصر، بالتعاون مع صندوق النقد».