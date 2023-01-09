مسؤولون بشركة ميتا يطالبون فيسبوك بالسماح باستخدام وسم الموت لخامنئي: شعار خطابي وسياسي لا ينم عن تهديد

دعا مجلس الإشراف على الرقابة في شركة "ميتا" الأمريكية العملاقة "مالكة فيسبوك"، اليوم الاثنين، شبكة التواصل الاجتماعي إلى السماح في منشوراتها باستخدام وسم "الموت لخامنئي"، المرشد الأعلى الإيراني، الذي سبق للمجموعة أن ألغته.



وفي قراره الصادر الاثنين، "يعتبر مجلس الإدارة أن إزالة المنشور لا تتماشى مع معايير مجتمع ميتا أو قيمه أو مسؤولياته المتعلقة بحقوق الإنسان".



وأضافت الهيئة المستقلة، الممولة من الشركة: "في سياق هذا المنشور والوضع الاجتماعي والسياسي والخطاب العام في إيران، ينبغي التعامل مع وسم الموت لخامنئي، على غرار فليسقط، فالأمر يتعلق بشعار خطابي وسياسي، ولا ينم عن تهديد بالفعل".



والمنشور المشار إليه يعود إلى يوليو 2022، وهو عبارة عن رسم كاريكاتوري لآية الله علي خامنئي مذيل بعبارة "الموت للحكومة الإسلامية المناهضة للمرأة" و "الموت لزعيمها القـ(**) خامنئي".



وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم ارتدائها الحجاب.



واعتبر مجلس الإشراف على الرقابة أن فشل "فيسبوك" في فرض حرية التعبير "أدى إلى إسكات الخطاب السياسي الرامي إلى حماية حقوق المرأة".



ولطالما اضطرت "ميتا" إلى الاختيار بين التخفيف من حدة المحتوى الذي يمكن اعتباره عنيفًا، أو الدفاع عن حرية التعبير.



وفي مارس، بعيد غزو روسيا لأوكرانيا، قررت المجموعة التي يرأسها مارك زوكربيرج، على سبيل المثال، تخفيف قواعدها المتعلقة بالتحريض على العنف والكراهية، من خلال التغاضي عن الرسائل المعادية للجيش والقادة الروس.



وأوضحت "ميتا" في وقت لاحق موقفها، مؤكدة أنها لا تسمح بتوجيه تهديدات بالقتل ضد رؤساء الدول أو المواطنين الروس.