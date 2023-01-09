دراسة استقصائية: التأخيرات والإلغاءات خيمت على حركة النقل الجوي في أوروبا في العام الماضي

أظهرت دراسة استقصائية أن التأخيرات والإلغاءات خيمت مرة أخرى على حركة النقل الجوى المدني في أوروبا فى العام الماضي.

وعلى الرغم من جداول الرحلات التى تم تقليصها وتخفيفها ، تأثر 244 مليون مسافر بالتأخير والإلغاء في اللحظة الأخيرة، وفقا لتحليل البيانات الذي أجرته بوابة حقوق الركاب "إير هيلب".

ومن إجمالي 795 مليون مسافر تم نقلهم، فإن هذا يوازى ما نسشبته أقل فليلا من 31%.

وبالمقارنة، فإنه فى العام الأخير قبل أزمة فيروس كورونا في عام 2019، كانت النسبة 24% فقط، مع 125ر1 مليار ضيف.

وقال رئيس إير هيلب، توماش باوليشين : "أظهر الصيف على وجه الخصوص أن المطارات وشركات الطيران لم تكن مستعدة من حيث التوظيف لزيادة السفر الجوي بعد الجائحة".

وفقا للدراسة ، كان على ما يصل إلى 40% من الركاب التعامل مع مشاكل الطيران خلال أشهر الصيف. ومن الأسباب الأخرى للتأخير الإضرابات والأحوال الجوية غير المواتية.

وذكر باوليشين أنه لا يوجد تحسن في الأفق لعام 2023، مضيفا: "نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه السلبي هذا العام. كما هو الحال في العديد من الصناعات الأخرى ، لا يزال النقص في العمال المهرة يمثل مشكلة خطيرة تعوق عمليات الطيران. يضاف إلى ذلك إضرابات الموظفين، التي تسبب تأخيرات إضافية".