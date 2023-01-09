 مصرع شخصين إثر هبوط قاس لطائرة روسية - بوابة الشروق
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مصرع شخصين إثر هبوط قاس لطائرة روسية

وكالات
نشر في: الإثنين 9 يناير 2023 - 4:32 م | آخر تحديث: الإثنين 9 يناير 2023 - 4:32 م

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الاثنين، خلال هبوط قاس لطائرة "آن-1" في مطار ناو، وفق معطيات أولية، حسب ما ذكرته وزارة الطوارئ الروسية.

وجاء في بيان الطوارئ الروسية، أنه "نتيجة هبوط طائرة آن- 2 بشكل قاس على بعد 10 كيلومترات من قرية كاراتايكا في منطقة نيميتسكي الفيدرالية، وحسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة اثنان من أفراد الطاقم و10 ركاب".

ووفقا لأحد الركاب عبر الهاتف، فقد لاقى شخصان مصرعهما، على الأقل.

وتوجهت مجموعة من عمال الطوارئ على متن عربات مخصصة للسير على الثلوج وطائرة هليكوبتر إلى موقع الحادث.


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